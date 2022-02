Deputado Jorge Vianna testa positivo para covid-19

Durante a primeira sessão do ano, o distrital retirou a máscara e apresentou sintomas no mesmo dia; Sindical pede retorno ao trabalho remoto

Luciana Costa

[email protected]

Após a primeira sessão do ano, na terça-feira (1º), o deputado distrital Jorge Vianna (Podemos) foi diagnosticado com Covid-19 no dia seguinte. Ele havia apresentado sintomas enquanto ainda presente no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Os servidores do Legislativo expressaram grande preocupação no risco de contágio, e solicitaram o retorno ao trabalho remoto à Justiça.

Em nota à imprensa, o deputado declarou que manteve a responsabilidade como profissional da saúde, como o técnico de enfermagem concursado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. “Segui o protocolo do uso da máscara na sessão da CLDF, retirando-a apenas para o uso da palavra na tribuna. Quando percebi os calafrios durante a sessão, eu consciente e preocupado com uma possível contaminação, mesmo na dúvida, pois havia pegado chuva no dia anterior, resolvi me retirar da sessão para fazer o teste para Covid”, informou.

Para o Jornal de Brasília, o deputado Jorge Vianna defendeu-se: “estou sendo crucificado, mas eu não sabia. Eu não fui trabalhar doente, eu senti os sintomas no plenário”. Ele contou que sentiu calafrios na tarde de terça, mas que “pode ser ocasionado por qualquer motivo”, e confessou: “eu tirei a máscara para falar no púlpito, como todos fazem, os funcionários higienizam os microfones a cada vez que um parlamentar sobe e fala”. O deputado também retirou a proteção para realizar a leitura do expediente.

Por sua vez, ele reconheceu e lamentou o episódio. “Eu poderia ter dado o exemplo e não ter tirado a máscara, mas acreditei que estávamos em uma distância segura e, ainda estava sem sintomas. Espero que ninguém tenha sido contaminado e torço para não tenham sintomas graves”, disse Vianna esperançoso.

Diante do resultado positivo, os demais deputados preocupados apresentaram a cautela necessária a fim de evitar a propagação do vírus nos próximos dias. Durante a sessão de ontem, os servidores da Mesa Diretora e os parlamentares que fizeram o uso da palavra na tribuna não retiraram a máscara em nenhum momento.

O deputado Chico Vigilante (PT) sugeriu, em plenário, que todos os parlamentares e os servidores, principalmente os da Mesa Diretora, sejam testado. Em pedido protocolado, ele pede que um laboratório de Brasília disponha uma equipe para realizar a testagem de quem compareceu na sessão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ademais, a oposição movimentou-se para que o passaporte vacinal tenha apresentação obrigatória na entrada da Câmara. O petista protocolou tal pedido à presidência da CLDF na tarde da quarta-feira (02), para que todos que queiram acessar as dependências estejam devidamente imunizados. Atualmente, não há aferição de temperatura para adentrar no plenário ou nos gabinetes. As medidas vigentes de segurança resumem-se ao uso obrigatório de máscara e distanciamento social, mínimo de 1 metro.

Em resposta rápida, a presidência da Casa acatou o pedido de Vigilante para as testagens dos parlamentares e servidores. Em plenário, o vice-presidente da Casa, deputado Delmasso (Republicanos), anunciou que o laboratório Sabin virá à Câmara Legislativa na manhã desta sexta-feira, 04 de fevereiro. “Essa medida de segurança será para todos aqueles que estavam no plenário no dia, quem estiver infectado deverá seguir as normas sanitárias estabelecidas pela Anvisa”, declarou Delmasso.

Sindicato reage e pede trabalho remoto

O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindical) pediu à Justiça pela suspensão dos trabalhos e atividades presenciais na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Protocolada na quarta-feira (02), a ação consta que há “crescimento do número de contaminações por Covid entre servidores”. O presidente da Casa, deputado Rafael Prudente (MDB), afirmou que o parlamento acatará a decisão judicial sobre a questão.

Foi informado que os trabalhos da Casa continuam presencialmente, conforme as medidas sanitárias. O vice-presidente Delmasso disse que, a depender dos resultados dos exames, o regime da Casa pode ser alterado para o remoto. “Caso a maioria dos parlamentares testem positivo, será necessário o retorno para as atividades de forma virtual”, declarou o deputado.