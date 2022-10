Deputada requer passe livre para eleitores no 2º turno no DF

Segundo o TSE, o índice de abstenções no primeiro turno foi de 20%, o que corresponde a cerca de 32 milhões de brasileiros

Pouco após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso autorizar a gratuidade de passagens do transporte público para a população no dia do segundo turno das eleições, a deputada distrital Arlete Sampaio (PT) encaminhou um documento ao Governo do Distrito Federal (GDF) solicitando que a medida seja adotada na capital.

“Inviabilizar ou, até mesmo, dificultar que a população exerça o direito ao voto enseja em grave violação aos direitos políticos, gerando, por consequência, interferência no processo eleitoral, ante a dificuldade imposta para o comparecimento às seções eleitorais”, afirma a parlamentar no documento.

O segundo turno das eleições acontece no último domingo no mês, no dia 30. A decisão de Barroso teve como base um pedido de esclarecimento da Rede Sustentabilidade.

“O direito ao voto é exercido, com valor igual para todos, a fim de se garantir a soberania popular, nos termos expostos pela Constituição da República Federativa do Brasil”, diz o documento assinado pela deputada.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o índice de abstenções no primeiro turno, que ocorreu no dia 2 de outubro, foi de 20%, o que corresponde a cerca de 32 milhões de brasileiros.

Veja o documento na íntegra:

