Documentário sobre Ziraldo será exibido no CCBB Brasília em homenagem aos 90 anos do cartunista

“Ziraldo – Era uma vez um menino…” estará na tela do cinema do Centro Cultural Banco do Brasil – Brasília, em 21, 22 e 23 de outubro

Ziraldo completa 90 anos como um dos principais artistas e intelectuais brasileiros. Sua rica trajetória como cartunista, pintor, escritor, dramaturgo, poeta, cronista, apresentador e jornalista é tema do documentário “Ziraldo – Era uma vez um menino…”, filme que entra em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) – Brasília, nos dias 21, 22 e 23 de outubro, às 19h, em comemoração do aniversário do multiartista mineiro. A classificação indicativa para o documentário é de 14 anos.

Dirigido por Fabrízia Pinto, filha do cartunista, e produzido pelo Canal Curta!, o longa-metragem conta a história de Ziraldo por meio de depoimentos e entrevistas concedidos por ele ao longo de mais de 40 anos.

Assim como sua vida se confunde com a obra, o relato é entrelaçado por sua vasta produção. O artista, com sua própria voz e emoção, faz reflexões sobre temas como processo criativo, os personagens que criou, família, política e a situação do Brasil.

O filme estreou na 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo em 2021 e de lá para cá viajou por importantes festivais de cinema do país. O roteiro é de Fernanda Polacow e Julia de Abreu; fotografia de Carlos Chaves, Tomaz Viola; montagem de André Alves Pinto e Gustavo Ribeiro; música de Antonio Pinto e produção de Marcela Sá e Nina Luz.

A exibição do documentário faz parte de um conjunto de atividades em homenagem ao mestre cartunista. A exposição “Mundo Zira – Ziraldo Interativo”, em cartaz no CCBB Brasília até 18 de dezembro de 2022 também possibilita um contato maior com sua obra por meio de uma visitação imersiva e interativa a uma galeria povoada por seus personagens famosos.

Serviço:

ZIRALDO – ERA UMA VEZ UM MENINO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De Fabrizia Pinto (100′). BRASIL. Falado em português.

Data: 21, 22 e 23 de outubro

Horário: 19h

Local: Cinema do Centro Cultural Banco do Brasil – Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação indicativa: 14 anos