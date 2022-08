Deputada pede busca e apreensão na sede do PSDB nacional

Na ação, Belmonte afirma que pediu diversas vezes a ata, mas não obteve resposta até o momento

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que determine uma operação de busca e apreensão na sede do PSDB nacional, para que forneça a ata de reunião que decidiu pela candidatura ao governo do Distrito Federal do senador Izalci Lucas (PSDB).

Em 26 de julho, a Executiva Nacional da federação formada por PSDB e Cidadania aprovou a candidatura de Izalci, frustrando o desejo da deputada, que nutria planos de se lançar para o governo, ou dar apoio a José Antônio Reguffe (União Brasil).

Na ação, Belmonte afirma que pediu diversas vezes a ata, mas não obteve resposta até o momento.

“O abuso se mede pelo fato de a autoridade coatora [PSDB] se furtar dos deveres de lealdade e transparência exigidos, consistente no fornecimento de documentação aos seus filiados, que a rigor deveria ser pública”, afirma a peça.