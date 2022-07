PSDB afasta turma do Cidadania e adia convenção do DF

A convenção ficou marcada para o dia 5 de agosto, numa nova reunião do colegiado nacional para confirmar Izalci como candidato ao GDF

O presidente nacional da Federação PSDB-Cidadania, Bruno Araújo, designou o senador Izalci Lucas como “Coordenador da Federação no Distrito Federal” para conduzir o processo eleitoral local, no que pode ser o lance final da guerra entre Izalci e a deputada Paula Belmonte. Araújo formalizou a decisão do colegiado na reunião da última terça-feira, 26, e de quebra adiou a convenção partidária do domingo para 5 de agosto, último dia do prazo.

“Como coordenador da Federação e com a direção nacional convocando a convenção para o dia 5 terei mais tempo e condições de articular ainda mais as coligações com outros partidos”, comemora o senador tucano por Brasília.

Nessa mesma resolução, a direção nacional da Federação PSDB-Cidadania extinguiu o colegiado do Distrito Federal em que o Cidadania tinha maioria e avocou para o colegiado nacional a realização da Convenção Eleitoral no DF.

A convenção ficou marcada para o dia 5 de agosto, numa nova reunião do colegiado nacional para confirmar o senador Izalci como candidato da Federação ao Governo do Distrito Federal.

A convenção, que será virtual, também decidirá sobre a formação da coligação a cargos majoritários, a celebração de coligações com outros partidos, a definição da nominata para a Câmara dos Deputados e Câmara Legislativa do DF, bem como o sorteio dos números dos candidatos.