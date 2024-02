Dengue: DF registra 11 mortes e 46 mil casos

Os dados compõem o novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, que será divulgado ainda nesta segunda

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, nesta segunda-feira (05), da inauguração do Hospital de Campanha (HCamp) da Aeronáutica, ao lado da Unidade de Pronto-atendimento (UPA) I, de Ceilândia. A unidade irá atender apenas pacientes com sintomas e diagnosticados com a dengue

Segundo o mandatário, desde o início do ano, a capital registrou 11 mortes em decorrência da dengue e cerca de 46 mil casos prováveis. “Nós já tivemos aqui no Distrito Federal mais de 46 mil casos registrados e 11 mortes confirmadas. Então, o momento é de emergência, realmente”, afirmou.

Os dados compõem o novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, que será divulgado ainda nesta segunda. Durante fala, Ibaneis ainda pediu a colaboração da população para combater os focos do mosquito Aedes aegypti.

“Nós sabemos da importância e da participação da população nesse combate. Então, nós apelamos à população: olhem para dentro das suas casas, olhem ao redor das suas casas onde tem bastante lixo jogado. Basta a gente andar pelas ruas e ver a quantidade de lixo que as pessoas colocam nas ruas, mesmo a gente tendo uma coleta feita quase por todo dia”, continuou.

HCamp

O hospital de campanha conta com 60 leitos para atender pacientes 24 horas por dia. Ao todo, 29 militares profissionais da saúde irão atuar na unidade, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e de laboratório.