Hospital de Campanha da FAB inicia atendimento a casos de dengue no DF

Ao todo, 29 militares profissionais de saúde vão atuar na unidade entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório

Começou hoje (5) os atendimentos médicos do Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira (FAB) no Distrito Federal. A estrutura foi montada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia, visando atender pacientes com sintomas e diagnosticados com a dengue, em apoio ao Governo do Distrito Federal (GDF), que concentra cerca de 20% dos casos da doença no País.

No local, 60 leitos foram disponibilizados para atender os pacientes 24 horas por dia. Ao todo, 29 militares profissionais de saúde vão atuar na unidade entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório.

A mobilização teve início na sexta-feira (02) e, no mesmo dia, a aeronave KC-390 Millennium, da FAB, já realizou o transporte de insumos e de militares para viabilizar o funcionamento da unidade.

Estrutura

Essa é a primeira vez que a FAB atua com uma estrutura do HCAMP no combate à dengue que vai contar com um Centro de Emergência, interligado por dois túneis. Um se comunica com a tenda de laboratório, onde são realizados a coleta e os exames para diagnóstico de dengue, assim como o acompanhamento do tratamento. O outro leva ao local de hidratação com dois espaços separados, o pediátrico e o adulto. A triagem também será realizada no local.

Estado de emergência

A população do DF tem sofrido com o aumento de 920% nos casos de dengue neste ano se comparado com o ano passado. Foram 29,5 mil casos de dengue confirmados na capital em 2024, sendo mais de 7 mil na Ceilândia. Seis pessoas já morreram em decorrência da doença no Distrito Federal.

A situação levou o governo do DF a decretar estado de emergência no dia 25 de janeiro, pedindo apoio do governo federal. Ao todo, 247 miliares foram treinados para reforçar o combate à doença com visitas domiciliares.