Vamos vencer isso unidos, diz Celina sobre combate à dengue

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), acompanhou, na manhã desta segunda-feira (05), o início da força-tarefa de combate à dengue em Taguatinga. “Estamos mobilizando todo o governo. O nosso combate é generalizado, com os nossos administradores e as nossas secretarias. Temos certeza de que vamos vencer isso unidos”, afirmou.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), a ação é uma parceria entre o Polícia Militar (PMDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e administrações regionais

Na última semana, o grupo já havia realizado uma ação no local. Porém, uma semana depois, a região já acumulava lixo novamente. Esta é a terceira vez que a força-tarefa visita Taguatinga. “Hoje nós estamos aqui para limpar áreas com grandes focos de mosquito da dengue, e essa é uma grande área. Olha o tanto de pneu e carcaça”, disse Celina.

Apenas em Taguatinga, existem 40 pontos mapeados, com atuação prevista para toda a semana. “Neste momento em que o DF enfrenta a dengue precisamos que a operação iniciasse um pouco mais cedo e fosse um pouco mais contundente, justamente para recolher da rua a possibilidade de que esses criadouros estejam espalhados por aí e tenhamos mais casos”, disse o subsecretário de Integração de Políticas em Segurança Pública da SSP, Jasiel Fernandes.