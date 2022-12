Dema apreende 82 pássaros silvestres, em Condomínio Colina

Os animais foram achados na área de lazer da casa, local onde também foram apreendidos notas falsas de dinheiro, aparelhos celulares e veículos

Nesta quarta-feira (14), 82 pássaros silvestres foram encontrados no fundo de uma residência do Condomínio Colina. O homem que prendia os pássaros foi responsabilizado por crime ambiental e uso de documento falso. Ele já possuía um mandado de prisão

preventiva do Estado do Mato Grosso, por crime patrimonial.

Os animais foram achados na área de lazer da casa, local onde também foram apreendidos notas falsas de dinheiro, aparelhos celulares e veículos automotores, que estavam em nomes de pessoas de outros estados.

Essa busca e apreensão faz parte da “Operação Segunda Chamada”, iniciativa da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (DEMA).

Em março deste ano, 300 pássaros silvestres já haviam sido apreendidos, na primeira parte da operação.

A polícia trabalha com a hipótese de possível associação criminosa para a prática de crimes ambientais e patrimoniais.