Delator da Operação Caixa de Pandora é esfaqueado

Segundo a PCDF, a principal suspeita é a esposa de Durval, Fernanda Barbosa, que está depondo na 1ª Delegacia de Polícia

O delator da Operação Caixa de Pandora e ex-delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Durval Barbosa Rodrigues, de 70 anos, foi esfaqueado na tarde desta segunda-feira (19), em seu apartamento, na quadra 114 da Asa Sul.

Segundo a PCDF, a principal suspeita é a esposa de Durval, Fernanda Barbosa, que está depondo na 1ª Delegacia de Polícia.

Ao chegar no apartamento, a Polícia Militar do DF (PMDF) encontrou Fernanda com lesões pelo corpo e ela própria teria afirmado à polícia que teria esfaqueado o marido para se defender de agressões.

Além de ex-delegado, Barbosa também foi ex-secretário de Relações Institucionais do Governo do Distrito Federal (GDF) no governo de José Roberto Arruda (PL).

Durval ainda foi delator durante a Operação Caixa de Pandora, em 2009.

Aguarde mais informações