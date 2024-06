Defensoria realiza 120 atendimentos em mutirão carcerário

Nesta sexta-feira (14), a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realizou 120 atendimentos no mutirão carcerário realizadoo no Centro de Internamento e Reeducação (CIR), no Complexo Penitenciário da Papuda. A ação ocorreu das 9h às 16h.

As atividades foram coordenadas pelo Núcleo de Assistência Jurídica de Execuções Penais da DPDF (NEP/DPDF), que, com a direção do CIR, fez a seleção prévia dos reeducandos que seriam atendidos. A ação contou com o apoio de uma das unidades móveis de atendimento itinerante da instituição.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, a iniciativa não apenas garante o cumprimento dos direitos das pessoas privadas de liberdade, mas também contribui para a melhoria do sistema penitenciário e promove a justiça social. “A ação acelera a análise de processos e a concessão de benefícios legais, melhora as condições de internamento e fortalece a cooperação interinstitucional. Além disso, promove a sensibilização e a educação jurídica dos internos, contribuindo para um sistema de Justiça mais justo, eficiente e humano”, explicou.

*Com informações da Agência Brasília