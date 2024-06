SLU é ponto de doação para a campanha Brasília pelo Sul

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) está aceitando doações para a campanha Brasília pelo Sul, iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Chefia-Executiva de Políticas Sociais, para ajudar as famílias vítimas da chuva no Rio Grande do Sul.

Os cidadãos interessados em ajudar a população gaúcha podem levar doações para pontos de coleta disponibilizados no Museu de Limpeza Urbana e na sede administrativa do órgão, localizados no Venâncio Shopping. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 9h às 17h.

As doações serão enviadas para o Centro de Capacitação Física (Cecaf) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no Setor Policial Sul, onde trabalham todos dias cerca de 40 militares e servidores da Defesa Civil do DF organizando os itens.

É importante que os itens estejam em condições de uso e, se for o caso, dentro do período de validade.

Itens mais necessários no momento

Alimentos não perecíveis

Colchões

Água potável

Roupas de cama, toalhas de banho e cobertores

Material de higiene pessoal e limpeza

Leite em pó

Rações para animais

Cestas básicas

Absorventes e roupas íntimas

Mamadeiras e bicos

Fraldas infantis e geriátricas

Calçados.

*Com informações da Agência Brasília