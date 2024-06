GDF inicia execução de fundação do viaduto entre a Epig e o Parque da Cidade

As obras na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) chegaram à fase de fundação do viaduto de ligação entre a via e o Parque da Cidade, beneficiando 42 mil motoristas diários que trafegam de Taguatinga com destino ao Plano Piloto e no sentido oposto. Esta é a sexta etapa da reconstrução da rodovia, iniciada em 2023 e com investimento de quase R$ 160 milhões.

Nesta fase, o foco de atuação das equipes da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) está na readequação do sistema viário para duplicação da via, além de obras de pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, incluindo calçadas e mobiliário urbano.

“A gente pede um pouquinho de paciência aos motoristas. Toda a obra traz transtornos para a cidade, mas foi pedido às empresas para acelerarem, com equipes trabalhando em dois turnos. Já estamos tendo retorno, com uma velocidade maior para entregar essas melhorias num tempo mais curto para a população”, destacou o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

O projeto também inclui a implantação de ciclovias e estacionamentos públicos, que ficarão localizados próximos ao Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT) e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Nesta etapa, não haverá intervenções no trânsito.

“Com o planejamento estratégico feito pela equipe técnica da secretaria, a via ficará totalmente livre durante a obra, diminuindo os transtornos para a população”, reforça. “Vamos intensificar os trabalhos no período de seca, com diversas frentes de execução, principalmente nos trechos 5 e 6, que abrangem a implantação do segundo viaduto que liga a Epig ao Parque da Cidade”, prossegue o titular da pasta.

Segundo o engenheiro responsável pela obra, Murilo Santos, o viaduto garantirá um deslocamento mais célere aos motoristas reduzindo o tempo de deslocamento. “O novo viaduto está em fase de fundação e vai dar ainda mais fluidez ao trânsito, não só por captar o tráfego dos ônibus, mas porque os semáforos da via na altura do SIG (Setor de Indústrias Gráficas) serão eliminados”, detalha.

Corredor Eixo Oeste

Em breve, toda a Epig será revestida com concreto, em substituição ao asfalto. Duradouro, seguro e de rápida manutenção, o pavimento rígido será aplicado ao longo dos 12 km de extensão da pista, contemplando ambos os sentidos de deslocamento. Com a obra, a rodovia passará a ser a segunda rodovia totalmente revestida em concreto. A primeira foi a Estrutural, cuja obra contou com aporte de R$ 80 milhões do GDF.

A reforma da Epig faz parte do conjunto de obras de consolidação do Corredor Eixo Oeste, que terá 38,7 km de extensão, ligando as principais vias do Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto. O objetivo é reduzir para 30 minutos o tempo de deslocamento entre as duas regiões.

Para isso, o GDF está construindo uma faixa exclusiva destinada a ônibus do sistema BRT, além de nove viadutos, terminais, passagens para pedestres e ciclovias.

*Com informações da Agência Brasília