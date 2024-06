Corpo de Bombeiros controla incêndio em residência na região de Sobradinho

Por Késia Alves

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) controlou incêndio em residência localizada em Sobradinho II na tarde desta sexta-feira (14). No local, os bombeiros se depararam com uma casa repleta de fumaça e chamas visíveis.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida às 14h36 desta sexta-feira (14), na AR1, conjunto A, Sobradinho II. Três viaturas foram enviadas ao local, iniciando rapidamente o combate às chamas, o que evitou que o incêndio se alastrasse por toda a residência e locais próximos.

O fogo, que atingiu um quarto e a sala, queimou uma cama e um sofá parcialmente. Vale ressaltar que não houve vítima transportada para ambiente hospitalar.

O local ficou aos cuidados da proprietária do imóvel. A perícia foi solicitada, mas ainda é desconhecido o que provocou o incêncio.