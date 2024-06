Durante epidemia de dengue, “fumacê” circulou mais de 259 mil minutos

Conhecido popularmente como “fumacê”, o UBV pesado circulou o total de 259.273 minutos, cerca de 180 dias da primeira Semana Epidemiológica (SE) de 2024, em janeiro, até a 20ª, 18 de maio. Já o UBV Costal – uma forma de aplicação do inseticida dentro das residências – teve o total de 38.990 minutos de aplicação. Os dados são da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Com a adesão da SES-DF ao aero system, no período de 4 de abril até 17 de maio deste ano, mais 9 mil residências foram visitadas. Destas, 3.382 aceitaram a aplicação do inseticida. O aero system é um tanque de inox com capacidade útil de quatro litros e uma mangueira de transferência do produto, especialmente para ser usado nas casas.

Os números foram apresentados durante uma reunião da pasta, na quinta-feira (13), pelo Núcleo de Controle Químico e Biológico Central da SES-DF. No encontro, profissionais e gestores que atuaram na epidemia também discutiram possíveis estratégias para a próxima sazonalidade de arboviroses.

O passo seguinte será a visita aos núcleos regionais para discussão dos processos de trabalho e planejamento das ações. “Precisamos pensar nos problemas e em soluções sustentáveis. Vamos fazer o que a legislação determina como papel do Estado e trazer segurança aos processos e aos servidores para exercerem suas atividades”, assegura o subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos.

*Com informações da SES-DF