Grupo de pesquisa da UnDF sobre políticas públicas abre inscrições

Estudantes interessados em participar têm até o dia 19 para se inscrever; as reuniões são quinzenais e começam no dia 25

O grupo de pesquisa Laboratório de Políticas Públicas da UnDF – LabPop, liderado pela professora Kíssila Mendes, está com vagas abertas para os estudantes da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) e de suas instituições integradas – Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), Escola Superior de Gestão (ESG) e Escola Superior de Polícia Civil (ESPC).

As reuniões serão quinzenais, sempre às segundas-feiras, às 18h, em formato virtual, com possibilidade de encontros presenciais. A atividade será certificada. O primeiro encontro online do grupo está marcado para o dia 25 deste mês. Interessados em participar devem encaminhar, até o dia 19, as seguintes informações para o e-mail [email protected]: nome completo, curso, período, uma breve apresentação pessoal e descrição do interesse pelo grupo.

De acordo com a professora Kíssila Mendes, o objetivo do LabPop-UnDF é analisar os processos de formulação, gestão, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, com ênfase para o Distrito Federal. As atividades envolverão pesquisa e estudos na área a partir de diferentes perspectivas.

Serviço

⇒ Inscrições por e-mail – [email protected]

⇒ Prazo – até o dia 19

⇒ Primeira reunião – dia 25, às 18h (virtual).

*Com informações da UnDF e Agência Brasília