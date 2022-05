Cursos presenciais em oferta para servidores do governo

Até esta terça-feira, a Escola de Governo do Distrito Federal mantém abertas a inscrições para 15 novas turmas de seis cursos presenciais

Até esta terça-feira, 24, a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) mantém abertas a inscrições para 15 novas turmas de seis cursos presenciais. As aulas oferecidas visam a atender às demandas de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). Ao todo, são 180 vagas para aulas nos turnos matutino e vespertino.

“Ofertamos cursos que visam o crescimento do servidor e a eficiência da administração pública”, afirma a coordenadora de Desenvolvimento e Formação da Egov, Fabíola Salomon. “O nosso objetivo é expandir o desenvolvimento por meio do conhecimento.”

Os cursos têm carga horária de 20 horas com aulas do dia 30 de maio a 3 de junho. As aulas são ,inistrados na sede da Egov, no Setor de Garagens Oficiais, próximo ao Palácio do Buriti.

“É uma formação norteadora e muito importante para quem ingressa no serviço público”, ressalta o servidor Vinicius Victor Pereira, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que já participou de alguns cursos na escola.

*Com informações da Agência Brasília