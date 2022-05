Carro capota e motorista é lançado para fora no Riacho Fundo

Segundo o CBMDF, o homem, de 27 anos, foi lançado para fora do carro, provavelmente por estar sem cinto no momento do acidente

Um carro capotou na Setor Placa da Mercedes (SPLM), no conjunto 12 A do Riacho Fundo, na tarde deste domingo (22). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem, de 27 anos, foi lançado para fora do carro, provavelmente por estar sem cinto no momento do acidente.

Itapoã terá o maior crescimento populacional do DF O motorista, identificado apenas como P. S. C. B, tinha lacerações no rosto e cabeça. Ele foi transportado consciente para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB). Veja o vídeo: Foto: Divulgação / CBMDF