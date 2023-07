Cursos da Jornada Mulher Trabalhadora reabrem vagas

Os cursos disponíveis são os de maquiagem profissional, secretariado, cuidadora de idoso, alongamento de unhas, cabeleireira e trancista

O programa de qualificação profissional Jornada da Mulher Trabalhadora reabriu as inscrições para 360 vagas em Brazlândia. Os cursos disponíveis são os de maquiagem profissional, secretariado administrativo, cuidadora de idoso, alongamento de unhas, cabeleireira profissional e trancista e o preenchimento do formulário deve ser feito até quinta-feira (27).

‌Cada um dos cursos oferece 60 vagas, sendo 30 para o turno matutino e 30 para o vespertino. As aulas ocorrem na Quadra 37, Área Especial 2, da Vila São José. No turno da manhã, o horário é das 9h às 12h30, enquanto no período da tarde, das 13h30 às 17h. Todos os cursos têm carga de 80 horas/aula.

“Essa iniciativa busca oferecer oportunidades de qualificação profissional e empoderamento para mulheres da região, possibilitando novos conhecimentos e habilidades para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Acreditamos que investir na capacitação das mulheres é fundamental para promover a igualdade de gênero e contribuir para o crescimento socioeconômico de nossa cidade”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, Thales Mendes.

Para se candidatar, as interessadas devem comparecer à Agência de Atendimento ao Trabalhador de Brazlândia (SCDN Bl. K Lj. 01/05) ou do Plano Piloto (SEPN Qd. 511, Bloco A, Térreo – Asa Norte), das 8h às 12h e das 13h às 17h, portando documento de identificação oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e comprovante de escolaridade – mínimo Ensino Fundamental I completo.

Outra opção é acessar o site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet). Caso a candidata seja selecionada, a matrícula deve ser efetivada na Agência do Trabalhador em Brazlândia.

As informações são da Agência Brasília