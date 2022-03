Curso gratuito vai formar mulheres empreendedoras

Além da oficina, participantes vão ganhar kits de semijoias para entrarem no mercado de trabalho e começarem a gerar renda para suas famílias

A partir desta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, estão abertas as inscrições para o Mulheres Empreendedoras Reciclando o Futuro. Trata-se de um curso totalmente gratuito voltado ao empreendedorismo feminino.

“É uma iniciativa voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade ou de baixa renda, que estão em busca de uma oportunidade de capacitação para o mercado de trabalho, e que queiram se desenvolver profissionalmente com técnicas de venda”, explica a economista e idealizadora Renata d’Aguiar.

São 100 vagas e as inscrições ficam disponíveis até 20 de março pelo portal www.reciclandoofuturo.com.br. Basta acessar o formulário disponível no site, preencher as informações solicitadas e clicar em “enviar”. Apesar de levar em consideração as primeiras a submeterem a solicitação, têm prioridade mulheres em situação de vulnerabilidade social e com idade superior a 18 anos.

O curso de empreendedorismo tem duração de três horas e ocorre na Faculdade Mauá, em Taguatinga Sul, no dia 26 de março, último sábado do mês.

Kit para começar o trabalho

Logo após a capacitação, as participantes recebem um mostruário com dezenas de semijoias, com meta de venda de R$ 500. “É delas. A ideia é que, após o curso, já comecem o próprio negócio”, destaca Renata d’Aguiar.

Como contrapartida e para incentivar que continuem empreendendo, ao final das vendas, elas devolvem 50% do custo do produto e pegam outro kit. “Esse valor de retorno é apenas para que elas entendam que precisam investir para lucrar. Firmamos uma parceria com empresa do ramo com o objetivo de fomentar esse trabalho”, detalha a responsável pelo projeto.

De acordo com a gestora social, é importante que instituições como o Reciclando o Futuro doem cestas para as famílias necessitadas. “No entanto, tem de ir muito além das doações. Trata-se de proteção social, garantia e ampliação de direitos básicos do cidadão. Isso que fomentamos”, finaliza Renata.

Serviço

Curso Mulheres Empreendedoras Reciclando o Futuro

Inscrições: www.reciclandoofuturo.com.br

Período de inscrições: 8 a 20 de março

Público-alvo: mulheres em situação de vulnerabilidade ou de baixa renda com mais de 18 anos

Mais informações: 99197-7275

@reciclando_futuro, no Instagram

Gratuito