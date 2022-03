Liberação total de máscaras em ambientes fechados no DF dependerá dos impactos do carnaval, diz Ibaneis

A informação foi confirmada ao Jornal de Brasília pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) no início da tarde desta segunda-feira (7)

Após determinação da prefeitura do Rio de Janeiro que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados a partir desta terça-feira (8), o Distrito Federal também poderá ter a liberação completa do item nas próximas semanas.

A informação foi confirmada ao Jornal de Brasília pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) no início da tarde desta segunda-feira (7). Segundo ele, a desobrigação vai depender das consequências observadas após o período do último feriado. “Vou aguardar para ver os impactos do carnaval”, destacou o chefe do Executivo local.

De acordo com o mandatário, a medida de desobrigação da máscara, que está há quase dois anos presente no cotidiano brasiliense, só poderá ser feita caso não haja alterações relevantes no cenário epidemiológico da cidade, principalmente no sistema público de Saúde.

Caso não haja aumento das ocupações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) nem um crescimento preocupante da Taxa de Transmissão R(t) da capital, Ibaneis se reunirá com a cúpula de Saúde do DF para analisar a medida.

Desobrigação ao ar livre

Entrou em vigor nesta segunda-feira (7) o primeiro dia sem a obrigação de máscaras ao ar livre na capital, medida determinada pelo poder Executivo em Diário Oficial na última sexta-feira (4).

Ainda é obrigatório o uso do item “em todos os espaços públicos fechados, equipamentos de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais”, conforme descreve o artigo 1º do Decreto nº 40.648, de 23 de abril de 2020.