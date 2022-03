PCDF prende quadrilha que aplicava golpe do falso sequestro

De acordo com as autoridades, um casal que vivia em Ceilândia seriam os principais autores do crime

Um casal foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), acusad de extorsão contra um morador do Lago Sul. A ação ocorreu durante uma operação que vem sendo deflagrada desde o dia 2 de março. Após dois meses de investigações, cinco indivíduos foram presos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal, por crime praticado em 28 de dezembro de 2021. Os acusados fazem parte de uma organização criminosa que aplicava o crime do falso sequestro, onde as vítimas entregavam bens e dinheiro ao grupo. Ao todo, foram registrados cerca de R$100 mil roubados. De acordo com as autoridades, o casal vivia em Ceilândia e seriam os principais autores do crime. Eles foram presos logo após chegarem da Bahia. Os demais acusados permitiam que suas contas bancárias fossem utilizadas para receber os valores transferidos pela vítima. As suspeitas são de que a organização criminosa praticava extorsões em todo o DF.

A operação contou com o apoio das Polícias Civis do Rio de Janeiro (PCERJ), São Paulo (PCESP), Bahia (PCBA) e Paraná (PCPR).