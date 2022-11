Curso de Produção de Agrofloresta abre inscrições

Com atividades teóricas e práticas, os produtores rurais poderão buscar cursos na área de produção de mudas nativas do cerrado e em agrofloresta

A Secretaria de Agricultura (Seagri) dará início, no próximo dia 8, com o apoio da Emater, à primeira turma do curso de Produção de Agrofloresta. Em 2022, temas voltados à produção vegetal passaram a integrar as capacitações gratuitas promovidas pela Seagri, e serão mantidos em 2023.

Com atividades teóricas e práticas, os produtores rurais poderão buscar cursos na área de produção de mudas nativas do cerrado e em agrofloresta e participar de encontros e seminários que permitam o debate e aprimoramento das políticas públicas voltadas à agricultura.

O novo curso busca capacitar estudantes, profissionais da iniciativa privada, servidores, pesquisadores e produtores. “Esperamos capacitar os participantes para formação de sistemas agroflorestais nas propriedades rurais do DF e Entorno, promovendo o desenvolvimento da agricultura sustentável com geração de mais uma fonte de renda para o pequeno produtor”, explica a diretora de Políticas de Desenvolvimento Rural da Seagri, Cláudia Gomes.

A exemplo dos demais cursos, essa capacitação será realizada na Granja Modelo do Ipê e dará oportunidade aos alunos de participarem de uma oficina na Unidade de Referência Tecnológica (URT) de Agrofloresta da Seagri.

