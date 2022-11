Centro Obstétrico do HRC é reaberto após dedetização

Em nota, a direção ainda informou que a dedetização do pronto-socorro da ginecologia também foi concluída

Após dedetização, o Centro Obstétrico do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) será reaberto nesta quarta-feira (23), a partir das 19h. O espaço precisou passar por dedetização após infestação de piolho de pombo.

Com as fortes chuvas recentes, a unidade ainda está passando pela reforma do telhado do local. Ainda assim, a direção do hospital esclarece que os serviços serão retomados, já que,”neste estágio, não há necessidade de interrupção das atividades”, explicou em nota.

Em nota, a direção ainda informou que a dedetização do pronto-socorro da ginecologia também foi concluída.