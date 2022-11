Unidade de saúde na W3 Sul recebe pintura nova e cuidados

As ações foram realizadas pelo programa GDF Presente, junto com a Novacap e a administração regional

Na segunda (21) e na terça-feira (22) desta semana, o Centro Especializado em Doenças Infectocontagiosas (Cedin) da W3 Sul, antigo Hospital Dia, recebeu várias ações do GDF Presente. A ideia é garantir, além de maior mobilidade, o conforto e a segurança de funcionários e usuários do posto de saúde. A equipe de operários fez a poda da vegetação dos alambrados, lavou as calçadas e ainda retirou cerca de nove toneladas de entulhos nos arredores da entrequadra e da unidade de saúde.

O serviço foi realizado pelo Pólo Central 3 do GDF Presente em conjunto com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e os reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape).

Ponto central na W3 Sul

“É uma iniciativa super bem-vinda para o conforto e bem-estar dos nossos moradores e para os que são atendidos lá. O prédio ali do Hospital Dia é muito antigo e onde ainda vemos descarte de resíduos em volta”, pontua o líder comunitário Carlos Cezar Batista. “Trata-se de um ponto central da W3 que merece essa melhoria”, diz o servidor aposentado, morador da 715 Sul.

Segundo o coordenador do polo, Alexandro César, o serviço vai continuar incluindo retoques na fachada da unidade. “Vamos pintar o prédio por fora e também consertar uma placa que havia caído com o desgaste causado pelo tempo. A ideia é dar um ‘up’ na fachada dele”, informa.

Para a próxima semana, com o apoio da Novacap, serão executadas ainda podas de árvores da região e também a desobstrução de duas bocas de lobo da quadra 509, na esquina da unidade de saúde.

Com informações da Agência Brasília.