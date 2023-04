Curso de português melhora qualidade de vida de imigrantes

São alunos de mais de 20 nacionalidades diferentes que encontram no curso muito mais do que a chance de aprenderem a língua portuguesa

O desemprego e o medo da violência trouxeram Yolanda Jeancilien ao Brasil. Em maio do ano passado, a haitiana saiu de seu país natal e desembarcou na capital federal em busca de uma vida melhor. Não falava uma palavra do idioma local. Não conhecia as leis e os costumes brasileiros. Até que, por indicação de outros imigrantes estrangeiros, conheceu o curso de português do Centro Interescolar de Línguas (CIL) do Guará.

“Professora é boa”, garante a moça de 32 anos, com a dificuldade de quem começou a aprender um novo idioma há pouco menos de um mês. “Não trabalho, estou procurando. Vai ajudar”, completa. Yolanda é um dos 140 estrangeiros que, atualmente, estudam gratuitamente no CIL do Guará. São alunos de mais de 20 nacionalidades diferentes que encontram no curso muito mais do que a chance de aprenderem a língua portuguesa.

As aulas na instituição pública têm como foco o ensino do português como ferramenta de acolhimento para quem escolheu o Brasil como lar. “Mais do que ensinar um novo idioma, nós investimos na integração desses alunos no país”, explica a diretora do CIL do Guará, Taiana Santana. “Explicamos sobre os direitos deles, ensinamos a tirar os documentos, falamos sobre o Sistema Único de Saúde [SUS] e sobre a rede pública de ensino”.

A haitiana Yolanda Jeancilien chegou ao Brasil sem saber pronunciar uma palavra em português e agora, já com um bom conhecimento do idioma, está procurando trabalho

O curso é apoiado em um tripé que envolve língua, cultura e cidadania, sempre respeitando as crenças e os hábitos de cada estudante. As aulas têm 1h40 de duração e são realizadas três vezes por semana, em formato híbrido: duas online e uma presencial. “Temos muitos alunos mulçumanos, algumas moças só podem ficar em uma sala na companhia de outras mulheres… Levamos tudo isso em consideração”, observa Taiana.

Há dez anos na cidade, o empresário nigeriano Chidera Ifeanyi se considerava tímido e tinha vergonha porque não falava o português. Quando encerrou o curso, foi o “orgulhoso orador da classe”

A primeira turma do curso de português do CIL formou-se no final de 2022, depois de três anos de estudo. O nigeriano Chidera Ifeanyi, morador de Brasília há dez anos, foi o orgulhoso orador da classe. “Eu era muito tímido, tinha vergonha porque não falava português direito, errava bastante”, confessa o empresário de 35 anos. “O curso me ajudou muito. Hoje tenho mais confiança, sei que me comunico bem”.

Taiana Santana diz que o curso para estrangeiros também explica sobre os direitos deles, ensina a tirar os documentos, fala sobre o Sistema Único de Saúde e sobre a rede pública de ensino

Matrícula

As inscrições para o curso de português são abertas semestralmente com a oferta de 35 novas vagas, em média. Se a procura for maior, os interessados vão para uma lista de espera. “Muitos acabam sendo chamados, porque fazemos um teste de nivelamento para adiantar quem já tem alguma familiaridade com a língua”, comenta a professora de português da instituição, Fabíola Ribeiro.

Por enquanto, o CIL do Guará é o único a oferecer aulas de português. Mas a Secretaria de Educação (SEE) está analisando junto à Diretoria de Direitos Humanos da própria pasta uma forma de ampliação e regularização do projeto, para que uma camada maior de imigrantes estrangeiros possa ter acesso ao curso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Distrito Federal conta com 17 centros interescolares de línguas, responsáveis por atender um total de 49.737 alunos. Todos eles oferecem três idiomas básicos: inglês, espanhol e francês. Além disso, algumas escolas têm curso de japonês. O endereço de cada unidade, bem como os idiomas trabalhados nela, estão no site da Secretaria de Educação.

Qualquer estudante a partir do 6º ano do ensino fundamental, incluindo o ensino médio e o segundo e terceiro segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), pode se inscrever no CIL. Para os alunos da rede pública, o processo é feito pelo site da SEE. Os contemplados, no entanto, devem comparecer à unidade escolhida para efetivar a matrícula. As vagas remanescentes são abertas à comunidade.

Com informações da Agência Brasília