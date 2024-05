Curso atualiza servidores do GDF sobre gestão financeira e sustentabilidade fiscal

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) abriu as inscrições no curso “Gestão financeira e sustentabilidade fiscal”, que vão até 15 de maio. Os servidores interessados em receber capacitação na área de finanças públicas podem se inscrever. A qualificação acontecerá entre os dias 20 e 25 de maio, presencialmente.

O curso faz parte de uma ampla iniciativa de treinamentos da Secretaria de Economia (Seec), por meio da Secretaria Executiva de Finanças, que inclui os cursos de Planejamento e Orçamento Público Aplicado, e Orçamento e Execução Financeira.

Conforme o subsecretário do Tesouro do GDF, Fabrício de Oliveira Barros, o curso busca atualizar e aprimorar os conhecimentos dos servidores do GDF na área de administração financeira e sustentabilidade fiscal. “Estamos continuamente preocupados com o equilíbrio das contas públicas. Nesse contexto, o curso oferece uma oportunidade para que os servidores do GDF compreendam os diversos aspectos que envolvem a administração financeira distrital, como a gestão da dívida pública e dos recursos do Fundo Constitucional do DF”, explica.

O público-alvo são agentes públicos dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal, incluindo as carreiras civis e militares do Governo do Distrito Federal (GDF). As inscrições podem ser feitas no site da Egov, por meio deste link.

*Com informações da Agência Brasília