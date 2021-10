Cultura irá investir em carnaval tradicional

“O edital reflete essa política pública que permite a rearticulação dos grupos que atuam com atividades permanentes”, afirma o secretário

Há mais de seis anos sem ocorrer, o desfile de escolas de samba no Distrito Federal está prestes a voltar com o lançamento do edital 32/2021, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), para selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para desenvolver atividades de apoio às entidades culturais. O carnaval tradicional movimenta m ano inteiro de trabalho comunitário, com ação transformadora de socialização e de renda para entorno.

Será aportado o valor de teto máximo de R$ 3,95 milhões. O edital foi publicado nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). “O edital reflete essa política pública que permite a rearticulação dos grupos que atuam com atividades permanentes”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. “Assim, firmamos o compromisso para a volta dos desfiles em 2023”.

Carnaval cultural

Coordenada pela Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural (SDDC), a ação vai apoiar a gestão administrativa de entidades carnavalescas e estimular a integração dos antigos componentes e a participação de novos, em diversos setores das entidades. Ela também busca propiciar um ambiente de sustentabilidade das atividades nos territórios onde essas entidades estão localizadas.

“Assim, disseminamos a importância do carnaval como elemento sociocultural do Distrito Federal, valorizando a contribuição das escolas de samba e dos blocos tradicionais para a cultura local e nacional”, pontua a titular da SDDC, Sol Montes, que promoveu, em setembro, o I Seminário Diálogo sobre Carnaval, com representantes das entidades e convidados nacionais.

Esse é o segundo edital que apoia o retorno das escolas de samba e blocos tradicionais. Com inscrições abertas até o dia 30 deste mês, o edital Escola de Carnaval (27/2021) vai aportar R$ 1,5 milhão para selecionar instituição que vai desenvolver proposta de capacitação para as entidades carnavalescas. Essas atividades ocorrem em 2022, visando potencializar as agremiações para o desfile em 2023.

As ações estão apoiadas na Lei Distrital nº 4.738, que prevê o fomento da Secec nas entidades permanentes.

As inscrições serão validadas mediante o recebimento, pela SDDC, das propostas digitais, que deverão ser enviadas até o dia 23 de novembro deste ano.

Para participar, solicite mais informações ao e-mail [email protected].

