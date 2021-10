O 36º Ferrock reúne o rock da Ceilândia e inova com concertos instrumentais

Há quase 40 anos valorizando o rock local, este ano, o Ferrock se destaca por uma trajetória ligada ao processo de organização cultural

Pioneiro no Distrito Federal, o “Festival Revolução e Rock – FERROCK” lança sua 36ª edição. A partir do próximo sábado, (30.10) até 04 de dezembro, artistas do metal e de outros ritmos se reúnem em um só objetivo: celebrar o ritmo mais tocado no mundo, o Rock. Diante das restrições impostas pela pandemia, o festival será transmitido on-line, via YouTube e Facebook, gratuitamente. A festa também é parte das comemorações dos 50 anos de Ceilândia, berço do festival.

Há quase 40 anos valorizando a cultura e o rock local, este ano, o Ferrock se destaca por uma trajetória ligada ao processo de organização cultural da cidade e as causas sociais. Para esta edição, a organização deu prioridade à valorização dos artistas e bandas que nasceram e fazem o rock e mesclam ritmos no Distrito Federal.

Ari de Barros, um dos fundadores do Ferrock, ressaltou a importância de unir a diversidade musical em 2021. “Ano passado fizemos a primeira edição on-line da história do Ferrock e estamos ainda mais preparados para a 36ª. Neste ano, estamos trazendo outros ritmos, além do rock. Teremos a parte instrumental forte na programação com os concertos, também teremos o pessoal que vai tocar blues, o pai e avô do rock. E ainda fizemos questão de, no dia 31, selecionar 5 bandas autorais da Ceilândia para homenagear os 50 anos da cidade.”

Fernando Benicio, da segunda geração do Festival, reforça que o objetivo do evento é levar entretenimento, cultura e principalmente atrelar a música à temas sociais, sempre com responsabilidade com todos os envolvidos em cada edição. “O público pode esperar muito Rock and Roll, cultura diversificada, alegria e diversão, porque, mesmo sendo de forma on-line, a emoção em realizar o Festival na sua 36ª edição consecutiva permanece.”

Nomeado de “Calendário Cultural”, o evento contará com apresentações onde os instrumentos também são protagonistas. Gaitas, violas, violinos, violoncelo, rabecas e guitarras prometem encantar o público com sons e sensações diversas que a música remete. O festival fará concertos instrumentais e alusão ao Outubro Rosa, aos aniversários de Ceilândia e do Ferrock, ao Novembro Azul, Dia da Consciência Negra, entre outros temas.

O fim de semana de abertura (30 e 31/11) terá apresentações de Álvaro Henrique e Quarteto Capital, com concerto de Rock, ao som de viola, violão e violoncelo e, também, cinco bandas autorais da Ceilândia: Banda Barbarella B., Baratas de Chernobyl, Os Maltrapilhos, Banda Ébrio, e Banda DNP. No segundo fim de semana (dia 13.11) será a vez do Concerto de Gaitas com os músicos Paulo Chapa, Ricardo Serpa, Cisso Cerqueira e Yan Amaral. Já no terceiro fim de semana (20.11), as guitarras vão roubar a cena com o Concerto de Guitarras, com Kiko Peres, Pedro Selva e Bartô Blues. Fechando a programação (04 de dezembro), o festival apresenta o Concerto de Rabecas com a Orquestra de Rabecas do Cerrado.

Em tempos de isolamento social, o Festival segue vivo. Em seu segundo ano realizado de modo remoto, a ação, que conta com o fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), segue cultivando a arte pioneira de fazer rock no DF, além de gerar emprego e renda para músicos, técnicos e agentes culturais envolvidos no processo. Este ano o Ferrock empregou cerca de 50 agentes culturais entre empregos diretos e indiretos.

Para manter a segurança de todo o elenco envolvido no Ferrock, as gravações vão ocorrer no Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia, em um ambiente restrito aos artistas testados negativos da Covid 19. É importante ressaltar que o público poderá conferir todo o festival pelas redes sociais do evento.

Serviço: 36ª edição do Festival Ferrock – On-line

Quando? 30/10, 31/10, 13/11, 20/11, e 04/12

Onde?https://www.youtube.com/user/festivalferrock

https://www.facebook.com/FestivalFerrock/

Ingresso: Gratuito

Confira a programação completa:

30 de outubro 19h – Álvaro Henrique, com concerto de Rock, ao som de viola, violão, violino e violoncelo – Homenagem ao Outubro Rosa

31 de outubro – Bandas autorais da Ceilândia – Aniversário do Ferrock

15h – Banda DNP

15h55 – Barbarelle B.

16H50 – Baratas de Chernobyl

17h45 – Os Maltrapilhos

18h40 – Banda Ébrio

13 de novembro – 19h – Concerto de Gaitas com Paulo Chapa, Ricardo Serpa, Cisso Cerqueira e Yan Amaral – Homenagem ao Novembro Azul;

20 de novembro – 19h – Concerto de Guitarras com Kiko Peres, Pedro Selva e Bartô Blues – Homenagem ao Dia da Consciência Negra;

04 de dezembro – 19h – Concerto de Rabecas com a Orquestra de Rabecas do Cerrado – Homenagem à Pessoa com Deficiência (PCD).