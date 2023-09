Cruzeiro Center é reformado para mais conforto e acessibilidade de usuários

GDF investiu R$ 2,8 milhões nas obras, que incluem instalação de meios-fios, calçadas, mobiliário urbano e novo piso

As reformas no Cruzeiro Center chegaram à fase final. Após limpeza e retoque nas estruturas, a população e os comerciantes vão poder desfrutar de um comércio mais seguro, acessível e confortável. O centro comercial conta com 180 lojas que serão beneficiadas com os investimentos de R$ 2,8 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF) para instalação de meios-fios, calçadas com acessibilidade, mobiliário urbano e novo piso.

Aguardada há cerca de 30 anos, a reforma do centro comercial está sendo executada pela Novacap e já teve concluídas as etapas de demolição, recomposição de base de contrapiso, manutenção das instalações de drenagem e esgoto. Agora, as equipes trabalham na limpeza final do espaço e na finalização da reforma no estacionamento, que prevê a instalação de bloquetes e uma faixa de pedestre elevada.

Durante as obras, as equipes substituíram as pedras portuguesas pelo piso tipo fulget. Ao todo, foram tirados 2,5 mil m² de piso em concreto e 4 mil m² de pedra portuguesa para serem colocados 3 mil m² de piso tipo fulget e outros 900 m² de novas pedras portuguesas.

O espaço conta com mais acessibilidade, com a instalação de quase 900 unidades de piso tátil. Além disso, o estacionamento passou por uma readequação durante as reformas. O asfalto com piso em concreto foi trocado por bloquetes, e as equipes trabalham na construção de uma faixa de pedestre elevada que dá acesso ao centro comercial.

O ambulante Valdemar Pereira, 80, trabalha no Cruzeiro Center há mais de 40 anos vendendo frutas frescas. De acordo com ele, as intervenções do governo eram necessárias. “Deu diferença demais porque limparam tudo, tiraram as coisas que não deveriam estar aqui e colocaram itens novos. Antes era um negócio bagunçado, e agora ficou especial, coisa de gente que sabe o que está fazendo”, compartilhou.

Já o corretor de imóveis Sebastião Saraiva, 69, frequenta diariamente o espaço e, disse que, para ele, as obras melhoraram o acesso ao comércio. “Eu uso bastante a casa lotérica que tem aqui no Cruzeiro Center. Com a reforma, melhorou muito. Esse pergolado não tinha, ficou bonito. O piso está bem melhor também, e com certeza vai facilitar na acessibilidade”, defendeu.

“Assim que assumimos a pasta, o avanço da obra no Cruzeiro Center era a nossa prioridade, por um pedido do governador. E deu certo. Os órgãos competentes trabalharam todos em sintonia, e é muito bom vermos a população voltando a circular com tranquilidade por esse luga,r que é um dos principais pontos comerciais da nossa cidade”, afirmou o administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires.

“Isso é uma solicitação antiga da comunidade do Cruzeiro. Se vocês vissem aqui antes, era muito ruim. Tratava-se de um espaço muito antigo que não tinha manutenção. As pedras portuguesas estavam soltas, rachadas e até quebradas. Agora está uma maravilha”, comentou o engenheiro fiscal da obra, Rauf Vieira.

Com informações da Agência Brasília