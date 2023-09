Cruzamento na Hélio Prates será fechado na segunda (18); entenda

No local serão feitas obras de drenagem, com instalação de galeria de 1,80 m x 1,80 m, e pavimentação em concreto rígido

O cruzamento da Avenida Hélio Prates com a Avenida Setor QI 10 (via do Sesi) será fechado a partir das 9h da próxima segunda-feira (18). O local será interditado para a continuidade dos serviços de infraestrutura da via.

No local serão feitas obras de drenagem, com instalação de galeria de 1,80 m x 1,80 m, e pavimentação em concreto rígido. A previsão é que os serviços durem em torno de 45 dias.

Motoristas que circulam pela Avenida Hélio Prates, em ambos os sentidos, devem ficar atentos à sinalização e utilizar o retorno mais próximo como alternativa. A ação será acompanhada pelas equipes de fiscalização do Detran, para garantir segurança viária e fluidez.

“Com a evolução da obra, vamos liberando o trânsito nos locais onde os serviços foram concluídos e abrindo outras frentes de trabalho”, afirma o secretário de Obras do DF, Luciano Carvalho.

As informações são da Agência Brasília