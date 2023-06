Cruzamento da Hélio Prates com Samdu Norte será interditado na segunda (26)

Intervenção ocorre em função das obras na região

Como parte das obras de recuperação da Avenida Hélio Prates, o cruzamento da via com a Avenida Samdu Norte será interditado, a partir desta segunda-feira (26), para continuidade dos serviços do BRT e da ciclovia.

Desta forma, como rota alternativa, os motoristas que trafegam na Samdu em direção a Ceilândia devem utilizar retorno, localizado a 240 metros do cruzamento, na frente da Drogasil.

A Secretaria de Obras reforça a importância de os motoristas respeitarem a sinalização para minimizar o impacto no fluxo do trânsito. Vale salientar que o número de faixas na Avenida Hélio Prates, em ambos sentidos, já está reduzido para dois em cada lado. Não haverá alteração no transporte público.

Com informações da Agência Brasília