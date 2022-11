Criminosos que roubavam veículos na Asa Norte são presos

Até o momento, três homens ( 20, 21 e 21 anos) foram presos. Um menor de idade também foi aprendido em flagrante

Nesta terça-feira (8), integrantes de um grupo criminoso de Sobradinho foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Recentemente, eles atuavam na Asa Norte em roubos de veículo com emprego de arma de fogo.

Até o momento, três homens ( 20, 21 e 21 anos) foram presos. Um menor de idade também foi aprendido em flagrante. Todos eles foram identificados como autores do latrocínio tentado, praticado na Quadra 103 Norte na noite do dia 15 de outubro. Na ocasião, uma das vítimas recebeu tiros na cabeça.

O jovem de 20 anos preso é apontado como autor dos disparos do latrocínio tentado. O carro subtraído da vítima e o carro que prestou apoio no crime foram localizados e apreendidos.

Posteriormente, em 19 de outubro, os criminosos atuaram em roubo, com emprego de arma de fogo, de um veículo FOX. O crime ocorreu na Quadra 516 Norte. O carro roubado, que já estava com placa adulterada, iria ser utilizado para praticar outro crime de roubo, planejado para a noite do dia 23 de outubro.

Quando o integrante menor de idade dirigia o FOX roubado para buscar os comparsas e praticar outro roubo, ele foi apreendido pelas equipes da 2ª DP.

Na Delegacia, três dos autores confessaram os crimes. As prisões ocorreram em Sobradinho, Asa Norte e

Paranoá e o caso continua em investigação.

Os jovens tinham passagens por atos infracionais e indiciamentos por outros roubos, inclusive de veículo, além de homicídio qualificado.

Se condenados, os homens presos podem pegar uma pena aproximada de até 30 anos de reclusão. O menor apreendido, foi apresentado à Vara da Infância e a ele poderão ser aplicadas Medidas Socioeducativas.