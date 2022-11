PCDF identifica grupo criminoso acusado de ataque à agência bancária

Nesta semana a PCDF identificou os cinco criminosos envolvidos no ataque à agência do Banco Bradesco de Samambaia, DF

Nesta semana a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da equipe da DRF/Corpatri, identificou os cinco criminosos envolvidos no ataque à agência do Banco Bradesco de Samambaia, DF, crime ocorrido em 11 de agosto deste ano.

Segundo as investigações, à época, cinco criminosos invadiram a agência, localizada na QS 406, de Samambaia, DF e, mediante emprego de artefato explosivo artesanal, do tipo metalon, tentaram subtrair valores de dois caixas eletrônicos instalados no interior da instituição bancária.

Os criminosos utilizaram um veículo VW/Polo, de cor branca, que permaneceu estacionado na frente da agência, quando os quatro bandidos pessoas desembarcaram do carro. Em seguida, um deles destruiu a porta de vidro da agência, e outros dois entraram no banco e atacaram dois caixas eletrônicos com alavancas de ferro.

Os criminosos suspeitaram da aproximação da polícia e fugiram do local, abandonando uma mochila com artefatos explosivos na agência bancária.

Todos os cinco envolvidos foram identificados pela PCDF e indiciados por furto tentado com emprego de artefato explosivo, crime tipificado como hediondo pela lei brasileira.

Todos possuem antecedentes, a começar pelo condutor do veículo, que, no ano de 2016, envolveu-se em crime de furto qualificado. Os demais já se envolveram em tráfico de drogas, roubo e porte de arma de fogo de uso restrito.

Um dos participantes identificados encontra-se em liberdade provisória pela prática de roubo e outro em prisão domiciliar em razão do envolvimento em dois assaltos.

A investigação contou com análises do Instituto de Criminalística e de Identificação da PCDF. A investigação segue agora para apreciação do MPDFT.