Criminoso envolvido em triplo homicídio é preso na Fercal

Segundo a polícia o criminoso lidera o tráfico na Fercal e é também responsável por diversos homicídios e roubos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta segunda-feira (27), a prisão de um criminoso de alta periculosidade na Fercal-DF. Segundo investigações o homem estaria envolvido no triplo homicídio ocorrido no bairro Boa Vista em maio de 2022.

Inicialmente a polícia foi chamada para averiguar uma situação de tráfico nas proximidades da Fercal. “Ao chegar no local indicado, a equipe percebeu que um suspeito havia embarcado em um veículo e se evadido em altíssima velocidade”, afirma o delegado-chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), Laércio Carvalho.

Durante a fuga o criminoso trafegou pela contramão de direção da via, e se envolveu em um acidente, momento em que foi abordado e preso pela equipe policial. No ato da prisão, a polícia constatou que se tratava de um indivíduo de alta periculosidade, que lidera o tráfico na Fercal e é também responsável por diversos homicídios, roubos e porte de arma.

Mesmo após a abordagem, o criminoso tentou escapar e intimidar a equipe policial responsável por sua prisão. Segundo a PCDF, o infrator usa menores de idade para executar seus crimes e sempre tenta intimidar as equipes policiais.

Pelos crimes cometidos o suspeito foi encaminhado à carceragem da PCDF onde ficará à disposição da justiça.