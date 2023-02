Veículo de passeio pega fogo em Sobradinho II

O condutor do veículo foi avaliado por socorristas sendo constatado que não sofreu ferimentos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 12h58 desse domingo (6) para atender uma ocorrência de incêndio em veículo nas proximidades do cemitério em Sobradinho II.

Chegando ao local, as equipes de socorro se depararam com o veículo Ford/Focus de cor cinza em chamas e seu condutor, um homem de 37 anos, já fora do veículo. As equipes iniciaram o combate às chamas rapidamente contendo e extinguindo o incêndio.



O condutor do veículo foi avaliado por socorristas sendo constatado que não sofreu ferimentos e não havia necessidade de transporte ao hospital.



O proprietário ficou responsável por providenciar o guincho para a retirada do veículo.