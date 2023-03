Criminoso com extensa ficha criminal é preso durante blitz em Taguatinga

O motorista tinha passagens por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de armas

O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) do BPTran da Polícia Militar do Distrito Federal realizou uma operação de blitz na madrugada dessa sexta-feira (10), na Samdu Sul em Taguatinga, e resultou na recuperação de uma moto roubada e na prisão de um criminoso com antecedentes graves.

Durante a abordagem de uma HONDA preta com piloto e garupa, foi constatado que o veículo não possuía placa e havia uma restrição de furto/roubo do bem nos chassis. Os abordados e a moto foram encaminhados à 12ª DP onde foi confirmada a restrição da moto.

O condutor, com várias passagens pela polícia por crimes hediondos, incluindo homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de armas, foi detido.

A ação foi fundamental para retirar das ruas mais um criminoso perigoso, com um histórico de violência e crimes graves que ameaçam a segurança da população. A recuperação da moto roubada também é uma importante medida para coibir a prática de crimes e proteger os cidadãos.