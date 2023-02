Preso vigilante acusado de feminicídio em Ceilândia

Em áudio compartilhado no Whatsapp, Paulo confessa ter matado a ex-companheira, por ela supostamente ter bloqueado as contas bancárias dele

Acompanhado por seu advogado, o vigilante Paulo Roberto Moreira, de 38 anos, se apresentou à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II) em Ceilândia, na noite deste domingo (5). O vigilante estava foragido desde a tarde de sábado (04), quando atirou contra a ex-companheira, a vendedora Izabel Guimarães, de 36 anos.

O crime ocorreu na casa da vítima localizada na QNP 30. A vítima morava com a filha de apenas 10 anos, e a menina teria presenciado toda a violência. O ex-companheiro da vítima, Paulo Roberto de 38 anos, foi até a residência e efetuou um disparo de arma de fogo na testa de Izabel.

Em áudio compartilhado em um grupo de Whatsapp, Paulo confessa ter matado a ex-companheira, por Izabel ter supostamente bloqueado as contas bancárias dele. O casal estava em processo de separação e segundo familiares, pouco antes do crime, a vítima teria trocado a fechadura do portão para impedir a entrada do ex.

O agressor é administrador, vigilante, e possui registro de caçador, atirador e colecionador (CAC). No momento do crime, um cunhado da vítima e um mestre de obras estavam no local e viram o momento em que Paulo saiu armado de lá, e fugiu em um Fusion preto. O veículo foi apreendido neste domingo em posse de um amigo de Paulo.

Izabel chegou a ser internada no Hospital de Base de Brasília (HBB) e, segundo familiares, teria sofrido três paradas cardíacas antes de falecer. Paulo foi preso e deverá passar pelos procedimentos legais. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) irá colher o depoimento do acusado, para que se possa chegar à dinâmica do crime.