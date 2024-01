Crianças vítimas de maus-tratos são resgatadas em Santa Maria

Ao chegarem no local, os policiais encontraram as crianças, que passavam as férias na casa dos tios, com diversas marcas de agressões pelo corpo

Dois meninos e uma menina vítimas de maus-tratos foram resgatados no início da noite desta segunda-feira (15). A operação foi uma ação conjunta entre as polícias militares do Distrito Federal e de Goiás.

Segundo as corporações, o Conselho Tutelas da cidade de Valparaíso (GO) teria recebido a denúncia do crime em uma residência em Santa Maria.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram as crianças, que passavam as férias na casa dos tios, com diversas marcas de agressões pelo corpo. O agressor seria o homem, que não estava no local, e a tia se omitia.

Os meninos, de 7 anos, e a menina, de 9 anos, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para avaliação. Os pais das crianças, que moram em Minas Gerais, foram comunicados e estão a caminho da capital.

A tia das crianças foi encaminhada para a 20 Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. O agressor continua foragido.