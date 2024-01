Homem é preso escondendo crack na boca

Antes de ser encaminhado para a delegacia, ele foi atendido no Hospital de base, onde foi avaliado por ter mascado a droga

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde desta segunda-feira (15), no Rodoviária do Plano Piloto, um homem que escondia pedras de crack dentro da boca.

Segundo a corporação, os policiais teriam avistado um grupo de pessoas dividindo porções drogas na Plataforma E do terminal. Ao serem abordados, um dos homens tentou fugir, mas foi alcançado.

Ao notar a tentativa, os policiais pediram para que ele cuspisse a droga, o que ele negou e tentou fugir novamente. Após ser imobilizado, ele cuspiu as pedras.

O suspeito foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Porém, antes de ser encaminhado, ele foi atendido no Hospital de base, onde foi avaliado por ter mascado a droga.