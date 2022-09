Presidente do TRE-DF: “A voz do povo é a voz de Deus”

Desembargador Roberval Belinati fez questão de reforçar a integridade das urnas e de todo o processo eleitoral

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), desembargador Roberval Casemiro Belinati, voltou a reforçar, neste sábado (3), a incorruptibilidade das urnas eletrônicas tanto na capital quanto no restante do país. “Podem votar com tranquilidade porque os votos serão computados. Insisto no ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus. Aquele que votar, pode estar seguro de que os votos serão direcionados aos seus candidatos e representantes”, disse.

“Espero que os melhores [candidatos] sejam escolhidos e a população tenha sabedoria em quem vai conduzir a nação brasileira nos próximos anos”, desejou o porta-voz do TRE-DF. Roberval ainda levantou críticas aos candidatos que porventura dão voz à desconfiança do processo eleitoral brasileiro, uma vez que, diante da polarização política atual, isso prejudica a credibilidade das organizações.

Para garantir a segurança das urnas eletrônicas e o processo eleitoral como um todo no DF, serão deslocados 6 mil policiais e militares das forças de segurança da capital, que contarão com o apoio de viaturas e estratégias de monitoramento terrenas e por meio de drones. “Estamos preparados para proteger as urnas e o sistema eleitoral”, destacou o desembargador.

Neste ano, serão quase 34 mil mesários a trabalhar nas 610 localidades de votação, que já podem ser consultadas no site do TRE. Serão 6.740 urnas eletrônicas utilizadas no próximo dia 2 de outubro, daqui a um mês. “Vamos trabalhar com alegria, vamos fazer deste momento eleitoral uma festa da democracia. Teremos a oportunidade de escolher os nossos representantes. Esse é o momento de elevarmos a democracia. Seria triste se não tivéssemos esse momento de escolha”, comentou Roberval.

Quantidade de candidatos

Conforme levantamento atualizado nesta manhã pelo TRE, o DF possui 12 candidatos a governador da capital, 13 concorrendo ao Senado, 213 postulantes a deputados federais e 604 aspirantes à Câmara Legislativa como deputados distritais. São, portanto, 842 candidatos aos principais cargos políticos pelo DF – são 885 ao todo, contando com vice-governadores e 1º e 2º suplentes. O número é cerca de 400 a menos que nas eleições anteriores, de 2018.

O TRE informou que até o momento são 743 requerimentos de registros de candidatos, partidos e coligações partidárias aprovados, faltando ainda 222 requerimentos a serem apreciados pelo órgão eleitoral. O prazo final para a impugnação ou deferimento dos postulantes aos cargos políticos é até o dia 12 de setembro. “Se precisar passar a noite trabalhando, passaremos porque temos prazos a cumprir”, comprometeu-se o presidente do TRE.

Entretanto, 52 candidatos tiveram as postulações reprovadas pela Justiça Eleitoral. De acordo com o desembargador, os motivos para as impugnações são variados. Há registros de infrações criminais – com condenados por peculato, corrupção, estupro, improbidade administrativa –, e ausências na prestação de contas à Justiça Eleitoral após o pleito de candidatos atuais, impedindo-os de concorrer novamente nestas eleições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muitos esquecem e não prestam contas quanto à sua campanha. O candidato que não prestar contas, na próxima eleição não será candidato”, destacou Roberval. Além disso, também teve registro indeferido quem não votou nas eleições passadas, não pagou multa e não justificou a ausência, tendo falta, portanto, com a Justiça Eleitoral. Atualmente, o valor da multa para quem não for às seções eleitorais é de R$ 3,51.ação, então os portais estarão fora do ar. A consulta dos locais de votação deve ser feita anteriormente.