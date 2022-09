Ibaneis participa de ‘adesivaço’ e visita restaurantes na Ceilândia

O candidato à reeleição conversou com ambulantes e lojistas na CNM 2, participou de um ‘adesivaço’ e visitou restaurantes na QNM 1

Em mais um dia de campanha, o governador Ibaneis Rocha visitou, neste sábado (3), a população de Ceilândia. O candidato à reeleição conversou com ambulantes e lojistas na CNM 2, participou de um ‘adesivaço’ e visitou restaurantes na QNM 1.

“Antigamente o DF Legal, antiga Agefis, vivia correndo atrás deles Nós estamos atrás da regularização porque eles convivem bem com o comércio. Então, temos que partir para a regularização desse público que está ali há muitos anos”, afirmou Ibaneis, sobre os comerciantes. O governador ressaltou ainda que deixou a categoria trabalhar no período da pandemia de covid-19.

O ambulante Adinaldo Lopes avalia positivamente a atual gestão. “O governo dele [Ibaneis] foi bom, ele pegou o país em pandemia e está fazendo acontecer. Tem muita obra, o governo está bom, graças a Deus. É uma pessoa que é padrinho dos feirantes, não tenho nada a reclamar. Ele reeleito, vai estar do lado da gente.”

“Ele cumpriu o que ele falou, que ia deixar os camelôs trabalharem aqui. Votei nele e vou votar novamente”, elogiou o também feirante Erivaldo dos Santos, morador de Ceilândia há 20 anos.

Ibaneis também visitou dois restaurantes na cidade, onde foi recebido por apoiadores, empresários do ramo automotivo e advogados. Na ocasião, o governador aproveitou para comentar as obras da Avenida Hélio Prates. “Nós vamos transformar esse que talvez seja um dos mais importantes centros comerciais do DF. É uma obra de mobilidade importante”, conclui.