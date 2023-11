Criança é obrigada a comer lagartixa por madrasta em Formosa

O pai não estava presente no momento do incidente

Um menino de 11 anos foi internado em um hospital público de Formosa, apresentando uma grave infecção estomacal após ingerir uma lagartixa morta.

A hospitalização ocorreu no último sábado (11), seis dias após a criança, alegadamente “obrigada” pela madrasta, consumir o animal.

De acordo com o pai, ele não estava presente no momento do incidente, pois havia saído, deixando o menino aos cuidados da companheira e da sogra.