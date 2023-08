Criança é esquecida em van escolar em Taguatinga

De acordo com a corporação, uma idosa passeava com o cachorro e o animal começou ao latir para a van

Uma criança, de quatro anos, foi esquecida em uma van escolar em Taguatinga Norte, na tarde de ontem (08). O caso mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Segundo a PMDF, ao chegar no local, os bombeiros já haviam retirado a criança de dentro do veículo. O dono da van foi identificado, mas não estava no local em flagrante.

De acordo com a corporação, uma idosa passeava com o cachorro e o animal começou ao latir para a van. Ao se aproximar, a mulher viu a criança chorando dentro do veículo.

Seguindo os procedimentos legais, os envolvidos, incluindo os responsáveis pela criança e o proprietário da van, dirigiram-se à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. A rápida ação das autoridades e a colaboração dos envolvidos foram cruciais para garantir a segurança da criança e solucionar a situação de forma eficaz.