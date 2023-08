Curso de empreendedorismo cultural em Samambaia tem vagas abertas

Oficina é gratuita e destinada a quem já faz alguma atividade nas áreas de artes cênicas, audiovisual e animação, e música

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Oportunidade Para Todos, curso 100% gratuito de empreendedorismo cultural, em Samambaia (DF). As aulas são presenciais e vão acontecer entre os dias 21 e 25 de agosto, em dois horários.

Podem se inscrever os moradores de Samambaia, com 18 anos ou mais, que já atuam nas áreas de artes cênicas, audiovisual e animação e música. As vagas são limitadas e as inscrições já podem ser feitas pelo www.oportunidades2edicao.com.br/turmas-abertas.

Realizado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Socioeconômico (INDS), em parceria com a Besouro de Fomento Social, o projeto busca apoiar o desenvolvimento de micro e pequenos empreendedores do setor cultural, com a abertura de negócios a baixo ou zero custo.

Por meio da metodologia “By Necessity”, as aulas abordam temas como criação de marca, desenvolvimento do produto, projeção de vendas, pesquisa de mercado, levantamento de custos, divulgação do negócio e conceitos financeiros.

Após as 20 horas de curso, divididas nos cinco dias, os alunos têm um plano de ação pronto para ser executado e ainda passam por um período de incubação com mentorias e consultorias durante 90 dias, para solucionar dúvidas e desenvolver seus negócios.

O índice de sucesso é de 70%, ou seja, de cada 100 pessoas que fazem o treinamento, 70 avançam com um negócio e chegam a incrementar a renda em 45%.

“A linguagem e as ferramentas utilizadas permitem que pessoas com qualquer grau de instrução acompanhem as aulas e terminem o curso com o próprio negócio”, explica Vinicius Mendes Lima, fundador e CEO da Besouro de Fomento Social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Projeto Oportunidade para Todos – 2ª edição

Para quem: moradores de Samambaia, com 18 anos ou mais, que atuam com artes cênicas, audiovisual e animação e música

Quando: de 21 a 25 de agosto, das 13h às 17h (turma vespertina), e das 18h30 às 22h30 (turma noturna)

Onde: Besouro de Fomento Social (QS 404, Bloco C, lote 07, Samambaia Norte/DF)

Inscrições: https://www.oportunidades2edicao.com.br/turmas-abertas