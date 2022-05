Criança atropelada foi transferida para o hospital de Ceilândia

Outras duas crianças, de 6 anos, envolvidas no acidente, tiveram início do procedimento de redução de sedação

Uma das cinco crianças que foram vítimas de atropelamento no último domingo (22) foi transferida do Hospital de Base para o Hospital Regional de Ceilândia. Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), Dentre as vítimas, ela apresentava o quadro com menos gravidade e dispensava cuidados intensivos.

Na noite de ontem (25), a vítima foi transferida para o HRC, que dispõe de estrutura de leitos pediátricos.

Outras duas crianças, de 6 anos, envolvidas no acidente, tiveram início do procedimento de redução de sedação. O objetivo, segundo o Iges, é realizar a avaliação neurológicas das pacientes e o desmame ventilatório.

A criança, de 4 anos, também envolvida no atropelamento, está em estado mais grave e realizará uma nova tomografia de crânio de controle. Ainda não há previsão de início de redução de sedação.