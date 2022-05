Governador anuncia decreto para transformar DF em grande polo logístico

Decreto que será assinado até a próxima semana, deve transformar o Distrito Federal no maior centro logístico da América do Sul

Juliana Dantas e Elisa Costa

A chegada da empresa Amazon no Distrito Federal, em 2020, marcou o início de um importante projeto do governador Ibaneis Rocha (MDB): transformar a região em um grande polo logístico nacional. Com o intuito de ampliar este projeto, Ibaneis anunciou que deverá assinar, até a próxima semana, um decreto estabelecendo incentivos para que outras empresas de distribuição atuem no DF.

O anúncio foi feito para a imprensa nesta quinta-feira (26) em Brasília. Com os investimentos, o governador espera transformar a região em um dos maiores polos de distribuição da América Latina.

“Brasília vai se tornar um dos maiores polos logísticos da América do Sul, a partir da nossa cidade, distribuindo mercadorias para todo o país”, disse.

Desde a chegada da gigante norte-americana Amazon no Distrito Federal, outras empresas demonstraram interesse em oferecer serviços. “A maior parte do comércio hoje é feito via internet e as empresas de distribuição estão procurando localidades, como no caso do DF, por conta do aeroporto, que é bastante central e tem voos para todas as regiões. Então existe uma facilidade muito grande da interligação”, observou Ibaneis.

O governador visitou o Centro de Distribuição da Amazon no Distrito Federal, localizado próximo ao Posto Auto Shopping, em Santa Maria (DF). De acordo com o governo, a unidade de Santa Maria é vista como fundamental na expansão dos serviços de entrega da Amazon no Brasil.

A expectativa é de que o decreto que será assinado pelo governador apresente incentivos fiscais e redução de burocracia para fomentar investimentos na região.

