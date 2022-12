Deputados pedem que STF considere orçamento secreto inconstitucional

O desejo de ver o STF declarando inconstitucionais as emendas de relator foi manifestado pelo deputado Fábio Félix (PSOL)

Nesta quarta-feira (7), o julgamento sobre a constitucionalidade das emendas de relator, ou orçamento secreto, repercutiu na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O desejo de ver o STF declarando inconstitucionais as emendas de relator foi manifestado pelo deputado Fábio Félix (PSOL) e pela deputada Arlete Sampaio (PT) em plenário.

“É preciso acabar com o orçamento secreto. É inviável que o presidente assuma e tenha que governar sem o orçamento na mão, com os parlamentares mandando dinheiro para suas bases sem nenhuma identificação. O orçamento secreto é um escracho contra o povo brasileiro. Sem orçamento secreto teremos mais transparência e seriedade na gestão do orçamento”, afirmou Fábio Félix.

Arlete Sampaio lembrou que o próprio Governo do Distrito Federal esteve envolvido com as emendas de relator.

“Até o governador Ibaneis recebeu verba do orçamento secreto. Ele disse que recebeu esse dinheiro de um deputado do Tocantins, e então ele encaminhou essa verba para o Piauí. Isso é um absurdo, é a falência do Poder Executivo. Não é possível que bilhões de reais sejam destinados a deputados, cujos nomes não são conhecidos, para fazerem o que bem entenderem”, criticou a distrital.