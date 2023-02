Creche no Sol Nascente evita de ser fechada com ajuda de empresa de saneamento

O local, mantido com doações, foi totalmente reformado pela Sustentare Saneamento

A alegria tomou conta das crianças da creche Os Pequeninos de Jesus ao verem o local totalmente revitalizado, no Sol Nascente. Na última quarta-feira (15), às 9h, a Sustentare Saneamento, empresa responsável pela limpeza pública da região, além do Pôr do Sol, Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, entregou a reforma de toda estrutura predial, incluindo a pintura e restauração da parte elétrica e de iluminação. Também foram doadas 20 cadeiras escolares, 30 cestas básicas, materiais escolares, brinquedos coletivos e lanches.

A creche, fundada há mais de 15 anos por Ivone Jorge de Andrade Santos, estava prestes a fechar em função da precária estrutura. “De todas as creches que eu já vi esta foi a de maior situação de vulnerabilidade. As crianças sentavam no chão, não tinha luz e toda a parte elétrica e de iluminação estava totalmente danificada, oferendo riscos aos alunos e as demais pessoas que circulam pelo local. Então decidimos fazer o que fosse preciso para que a creche não fechasse e as crianças não ficassem desamparadas”, explicou Rejane Costa de Oliveira, superintendente regional da Sustentare.

No local, são atendidas, em média, 50 crianças por dia, sendo 25 no turno da manhã e 25 no turno da tarde. A faixa etária varia de dois a oito anos de idade. O horário de funcionamento é das 7h30 às 17h. A creche não tem apoio financeiro do governo, são os próprios pais das crianças e voluntários que ajudam nas despesas.

“Hoje é um dia de festa. Estou muito feliz e emocionada. A ajuda da Sustentare foi um presente de Deus. Tudo o que fazemos aqui é pensando nas famílias e nas crianças. É a creche que garante a comida para os pequenos e que permite que seus pais trabalhem”, disse Ivone.

Além de receberem café da manhã, almoço, lanche e jantar, as crianças vão para casa de banho tomado. Voluntários dão aula de alfabetização, de reforço escolar, e fazem atividades lúdicas com dança, canto, brincadeiras e orações.

Ana Rita Santos, uma das voluntárias e avó de duas crianças que frequentam o local, disse que a alegria dos netos ao verem a transformação da creche foi tanta que eles não queriam ir para casa. “Eles foram embora chorando porque queriam continuar brincando”, relatou.

Enquanto se divertiam com os novos brinquedos e materiais escolares doados pela Sustentare, as crianças ganharam lanche com suco, bolinho e frutas. Dois alunos da creche também receberam uniformes de garis personalizados em tamanho infantil.

Regularização

Regularizar a creche para pleitear recursos públicos e privados para garantir melhores condições para as crianças é o sonho de Ivone. “Preciso criar um CNPJ, um estatuto, mas não tenho conhecimento nem dinheiro para pagar advogados e contadores. Seria muito bom se tivéssemos voluntários nestas áreas”, desabafou a diretora da creche.

As pessoas interessadas em fazer doações ou trabalharem como voluntárias podem entrar em contato pelo número: 61 98658-5216.

Responsabilidade social

A revitalização de escolas, creches e jardins em situação de vulnerabilidade é um dos projetos de responsabilidade social da Sustentare. Recentemente, a empresa reformou o parquinho e doou novos brinquedos para o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), em Santo Antônio do Descoberto (GO).

Cerca de 35 pontos viciados com descarte irregular de lixo e entulho também estão sendo revitalizados pela Sustentare e o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU). Além de limpar os locais, são feitos projetos paisagísticos e pinturas em grafite com mensagens de conscientização ambiental em muros. O primeiro local a ser entregue foi na QNM 22, em Taguatinga Norte.