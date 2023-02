Crachá reforça a segurança aos que pretendem levar os pequenos para as folias de Carnaval

A iniciativa pretende garantir a segurança de todos os foliões, tendo a integridade das crianças como preocupação especial

Para garantir um Carnaval seguro para a população brasiliense, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está disponibilizando uma ferramenta que protege as crianças que irão se divertir nos blocos de rua da capital. A corporação fornece um crachá de identificação que permite que os pequenos sejam devolvidos com rapidez para os pais e responsáveis.

A ferramenta é importante para proteger as crianças de pessoas mal-intencionadas, tendo em vista que, no Carnaval, os pais e responsáveis se distraem e bebem mais durante os bloquinhos, deixando a atenção aos pequenos em segundo plano.

A iniciativa já foi promovida pela PMDF em outros carnavais, e possibilita que os pais e responsáveis destaquem as principais informações sobre a criança. A partir deste link, os brasilienses podem confeccionar o seu documento de identificação infantil: http://www.pm.df.gov.br/carnaval/.

O processo de elaboração do crachá é rápido, necessitando apenas de três etapas. Primeiro, o brasiliense precisa preencher corretamente os dados sobre a criança, como o seu nome, idade, nome do responsável, telefone do responsável e endereço onde mora. Depois, é necessário enviar uma foto do pequeno para ficar em destaque no documento. Por fim, é só imprimir o arquivo que vai ser gerado e levar consigo para a folia.

Outras orientações para o cuidado das crianças

Além da disponibilização do crachá de identificação, a PMDF também vai distribuir pulseiras em postos montados nos bloquinhos públicos infantis que vão acontecer nas ruas da capital federal. “A pulseirinha facilita a identificação por ser melhor fixada, dificultando a perda. A pulseira será entregue e preenchida por policiais nos postos”, explica a PMDF.

Porém, além do trabalho da segurança pública do DF, a proteção também deve vir dos pais e responsáveis, que podem se divertir, mas sem tirar os olhos dos pequenos. A PMDF orienta os tutores a pedir que as crianças recusem alimentos e bebidas oferecidas por pessoas estranhas.

Além disso, os pequenos devem ser orientados a jamais aceitar convites de desconhecidos e para ficar sempre por perto de algum adulto responsável. É necessário também combinar um ponto de encontro, o que pode ser útil em caso de desorientações espaciais. É útil também explicar que, caso se perca, a criança deve procurar, de forma imediata, um policial militar.

Cuidado tem que ser redobrado

Para a professora de Planaltina Márcia Martins, de 35 anos, a atenção com o seu filho Miguel, de 8 anos, é redobrada durante o Carnaval, seja dentro ou fora dos bloquinhos. “Até mesmo em outros lugares, o Carnaval é uma época de muito perigo, muita gente bêbada e querendo fazer alguma coisa fica ruim ficam pelas ruas. A gente tem sempre que segurar na mão e ficar de olho”, comenta.

A professora observa que, por conta do consumo de álcool e do som alto, os tradicionais bloquinhos de rua não são “convidativos para as crianças”, mas conta que, no feriado, diversas agendas culturais voltadas para o público infantil são ofertadas para os pequenos, o que a estimula a levar o Miguel para aproveitar o Carnaval de outra forma. “Aqui na pracinha da cidade [em Planaltina] vai ter pula-pula, brinquedos. É bom levar ele pra se divertir, principalmente neste período de início das aulas, onde ele reclama que está cansado”, explica.

A mãe conta que, ao longo destas programações infantis, é preciso que os pais tenham o máximo de cuidado com seus filhos, orientando sobre o que fazer em casos de perigo. A professora avalia que o crachá de identificação proporcionado pela PMDF auxilia positivamente nessa proteção. “A gente se sente mais segura. Sabe como é mãe, né? A gente quer proteger, mas não pode ficar muito em cima porque a criança quer brincar, se divertir. Então acho que essa forma de identificar faz a gente dar um respiro”, conclui Martins.

Bloquinhos infantis no DF

Os brasilienses que desejarem levar os seus filhos para uma folia neste Carnaval podem aproveitar o Bloco Infantil Carnapati, que vai acontecer entre o domingo (19) e a terça-feira (21) na Praça das Fontes do Parque da Cidade, entre às 12h e 20h. Vai animar o bloquinho o Dj D-Day, a Cia de Teatro Mapati, a Banda Vamos FullGil, a Fanfarra Infantil Carnapati e o Comboio Percussivo.

Das 13h às 18h deste domingo (19), no Terraço Shopping, vai acontecer um bailinho infantil com direito a uma chuva de confetes. Na Praça do Cidadão, em Ceilândia, o CarnaFlow Kids vai ser realizado entre às 9h e às 12h deste sábado (18), com a apresentação do coletivo Trupe Por um Fio, que vai contagiar os pequenos com palhaçaria, truques e malabares.